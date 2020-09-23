رياضة | عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل. ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر على ستاد الكلية الحربية، بعد قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد فتحي - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" خط الهجوم : مروان محسن. البدلاء :- مصطفى شوبير - أيمن أشرف - حسين الشحات - أليو بادجي - علي معلول - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - عربي بدر - محمد فخري.

Advertisements