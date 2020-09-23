رياضة | صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود مشكلة كبيرة حدثت بين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد وإدارة المرينجي.

ولم يخفي زيدان عدم رضاه عن تأجيل ملف التعاقدات للصيف المقبل خاصةً وأن رئيس النادي فلورينتينو بيريز قرر عدم إبرام أي صفقات الموسم الجاري بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

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وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن زيدان غير راضى عن دخول الموسم الجديد من دون أي تدعيمات خاصةً أنه لن يكون قادراً على المنافسة وجمع البطولات بنفس اللاعبين بل وبعدد أقل بعد رحيل الثلاثي خاميس وبيل وريجيلون.

وكان زيزو قد طلب من الإدارة التعاقد مع الثلاثي كيليان مبابي وبول بوجبا وكامافينجا لكن الإدارة واجهت صعوبات كبيرة في تحقيق رغبة الفرنسي ولم يتم فتح ملف الصفقات.