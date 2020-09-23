شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة خماسية جمعت نجوم الفن والرياضة وكريم فهمى يسجل هدفا من صناعة الصقر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت مباراة كرة قدم خماسية عدداً من نجوم الفن والكرة، منهم أمير كرارة وكريم فهمى، ونجوم المنتخب الصقر أحمد حسن ومحمد زيدان ومحمد شوقى، ونشر محمد شوقى نجم وسط النادى الأهلى السابق والمدرب المساعد الحالى لمنتخب مصر تحت 23 سنة صورة جمعته مع هؤلاء النجوم عبر حسابه على انستجرام وصحبها بتعليق: "الخسارة وحشه أنا عارف".

كما نشر الفنان كريم فهمى، عبر ستورى حساب إنستجرام، فيديو من المباراة وتسجيله هدفا من صناعة الصقر أحمد حسن.

من ناحية أخرى، يحل النجم كريم فهمى ضيفاً على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، خلال الأيام المقبلة، حيث يتحدث كريم عن كواليس جديدة فى حياته الشخصية، وعن علاقته بزوجته وابنته، كما يتطرق للحديث عن مشاريعه الفنية الجديدة. Advertisements



ويتحدث كريم خلال الحلقة عن شخصية "مراد السويفى"، التى قدمها فى مسلسل " ونحب تانى ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض فى رمضان الماضى، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، كما يتطرق فهمى عن أكثر المشاهد التى تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل، وتعاونهم طوال فترات التصوير.

يشار إلى أن كريم فهمى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو"، والذى انتهى من تصويره الفترة المقبلة، إخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، وتدور فى إطار كوميدى ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.