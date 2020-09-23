الامارات | مباراة شباب الأهلي والهلال السعودي مهددة بالإلغاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة شباب الأهلي والهلال السعودي مهددة بالإلغاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الهلال السعودي عن قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراته أمام شباب الأهلي اليوم الأربعاء، في دوري أبطال آسيا، إذ ضمت 11 لاعباً فقط.

وذكر حامل لقب دوري أبطال آسيا على حسابه في "تويتر" أن القائمة تضم ثلاثة حراس مرمى، وثمانية لاعبين، تضمّهم قائمة الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب الأهلي.

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وأوضح نادي الهلال أن الاتحاد الآسيوي رفض تأجيل المباراة، وقال: "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضاً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره شباب الأهلي اليوم الأربعاء".

وبذلك باتت المباراة مهددة بشكل رسمي بالإلغاء، خصوصاً أن لوائح الاتحاد الآسيوي تنص على أن تضم قائمة أي فريق يخوض مباراة في البطولة القارية، 13 لاعباَ إلى جانب حارس مرمى.

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