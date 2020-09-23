شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أرفض العمل كرجل ثاني في الجهاز الجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أنه لن يقبل بمهمة الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض، في حال الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: «أرفض التواجد كمدرب عام، لأن المدرب الأجنبي سيكون قلقاً من وجودي، وأفضل الاستقرار للفريق».

وأضاف مدرب الزمالك: «توليت القيادة الفنية لحرصي على مصلحة القلعة البيضاء، ولا ألتفت لمن يتحدث عن أني مدير فني مؤقت، وسأظل ملبيًا لنداء الزمالك في كل الأوقات وفي كل الظروف، وهذا لا يعيبني في شيء؛ بالعكس هذا رد جميل لكيان كبير له فضل كبير على شخصي».