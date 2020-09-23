شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أرفض العمل كرجل ثاني في الجهاز الجديد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أنه لن يقبل بمهمة الرجل الثاني في الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض، في حال الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.
وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: «أرفض التواجد كمدرب عام، لأن المدرب الأجنبي سيكون قلقاً من وجودي، وأفضل الاستقرار للفريق».
وأضاف مدرب الزمالك: «توليت القيادة الفنية لحرصي على مصلحة القلعة البيضاء، ولا ألتفت لمن يتحدث عن أني مدير فني مؤقت، وسأظل ملبيًا لنداء الزمالك في كل الأوقات وفي كل الظروف، وهذا لا يعيبني في شيء؛ بالعكس هذا رد جميل لكيان كبير له فضل كبير على شخصي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى: أرفض العمل كرجل ثاني في الجهاز الجديد للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.