شكرا لقرائتكم هل يكون عماد النحاس بديل فايلر بالأهلي..مدرب المقاولون: بيتي وأتشرف بخدمتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التى تشير إلى اقتراب رحيل السويسرى رينية فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، خاصة بعد الجلسة التى عقدها مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى معرباً عن عدم شعوره بالراحة بعيداً عن أسرته، وبدأت رواد مواقع التواصل الاجتماعى من جماهير الأهلى تطالب بسرعة إعداد البديل من أجل مواصلة المسيرة الأفريقية حيث يستعد الأهلى لملاقاة الوداد البيضاوى فى نصف نهائى دورى الأبطال.

غالبية الأراء أجمعت على ضرورة تواجد عماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون على رأس الإدارة الفنية للأحمر فى ظل تفوقه خلال الموسم الجارى مع ذئاب الجبل وعروضه القوية بأقل الإمكانيات، وسبق وأكد عماد النحاس لإدارة المقاولون بأنه لن يرحل عن ذئاب الجبل إلا إذا طلبه من الأهلى أو المنتخب.

Advertisements

عماد النحاس فى حوار سابق لـ"الخليج 365"، أكد أنه لا يمانع حتى فى فكرة تولى منصب الرجل الثانى داخل القلعة الحمراء، وقال النحاس " الأهلى بيتى.. وأتشرف بخدمته فى أى منصب وأى وقت".

وعن طموحاته التدريبية " الإنسان لا يستطيع العيش بدون طموح، سواء مدرب أو لاعب تتمنى أن تصل إلى البطولات، وحققت العديد من الإنجازات كلاعب مع الأهلى أو المنتخب، وأتمنى بالتأكيد تكرارها كمدرب، حصلت على ثلاث بطولات دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى وتأهلنا لثلاث مباريات سوبر أفريقى أتمنى تكرار ذلك مدربا".

واصل النحاس متحدثاً عن أبرز العوامل التى يحتاجها الأهلى لاستعادة الأمجاد الأفريقية: الأهلى مر بظروف صعبة بداية من تغيير الأجهزة الفنية والقلعة الحمراء دائما كانت معتادة على الاستقرار الفنى، مرورا بتغيير كبير للاعبين المنافسة أيضا كانت قوية مع الأندية الكبرى مثل الزمالك وبيراميدز، المنافسة أصبحت أقوى من الأول خاصة أن سوق اللاعبين بات مفتوحا للمنافسة بين الجميع، الكرة العربية أيضا تطورت كثيرا ورأينا التحدى الكبير من الترجى والوداد وكذلك صن داونز فى الكرة الأفريقية، الأمور تحتاج أن تكون أقوى من الأول بوجود مجموعة مميزة من اللاعبين وبالفعل الأهلى يمتلك مجموعة قوية وبالاستقرار والتوفيق سيعود المارد الأحمر لسابق عهده فى أفريقيا ويسعد جماهيره ومصر بأكملها.