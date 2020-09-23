شكرا لقرائتكم شاهد.. كريستيانو رونالدو يستعد لافتتاح فندق جديد فى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لإفتتاح أول فندق له في مدينة "مراكش"المغربية، في إطار سلسلة الفنادق الفخمة التي يمتلكها لاعب ريال مدريد السابق، كشفت الصفحة الرسمية للفندق " M Avenue Marrakech"، إنه من المقرر إفتتاح الفندق الذى يملكة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في شهر فبراير 2021، وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد كشفت في وقت سابق أن الفندق الجديد للدون سيكون من أفخم الفنادق بالمغرب، الأمر الذي سيجعل رونالدو يكثف زياراته للمغرب خلال السنوات المقبلة للاستمتاع ومتابعة سير العمل بالفندق.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، بات في السنوات الأخيرة مولعا بقضاء عطلته بالمغرب خاصة في مدينة مراكش.

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من ناحية أخرى، أعلن نادى سبورتنج البرتغالى، الذى نشأ النجم كريستيانو رونالدو بين جدرانه، عن تغيير اسم أكاديمية الناشئين إلى أكاديمية كريستيانو رونالدو، تكريماً لأفضل لاعب برتغالي فى كل العصور، وليكون مصدر إلهام يتبعه جميع المواهب الشابة فى النادى، ونشر نادى سبورتنج بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، "إنه لشرف عظيم أن نعلن عن تغيير اسم أكاديمية كلوب لتصبح أكاديمية كريستيانو رونالدو.. الابن الصالح الذى انطلق من هنا وأصبح أفضل لاعب برتغالي فى كل العصور، وأفضل لاعب فى العالم، وحصل على خمس كرات ذهبية وقاد منتخب البرتغال للتتويج ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية."

وقال بيان النادى، "انضم كريستيانو رونالدو إلى نادى سبورتنج عام 1997 عن عمر 12 عامًا، وعندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول ضد نادي إنتر ميلان، في 14 أغسطس 2002، وبعدها تحول إلى أحد نجوم اللعبة."

وتابع: "وبالتالي، ستخلد الأكاديمية اسم أعظم رمز تم تشكيله على الإطلاق بين جدرانها، وسيكون ذلك مصدر إلهام يتبعه جميع المواهب الشابة وهذا التكريم جزء من مشروع للتعرف على أبطال النادى ، بما في ذلك بعض من أعظم المواهب التي أنتجتها الأكاديمية، وسيتم إطلاق أسمائهم على مقرات التدريب، وسيتم الإعلان عن هذه القائمة قريبًا."

وبدأ رونالدو مسيرته الاحترافية من سبورتنج لشبونة قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد وأخيرًا يوفنتوس وتوج بكل الألقاب الممكنة مع كل الأندية التى دافع عن ألوانها.