شكرا لقرائتكم قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المصري فى الدوري .. استبعاد الحناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، استعداداته اليوم لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد، الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الأحد على استاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوزه 2 - 1.

وأعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة المباراة التى ستدخل معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة وضمت القائمة كل من :"عامر عامر واحمد يحيى في حراسة المرمي ، باسم مرسي ، محمود البدري ، محمود عادل ، غنام محمد ، احمد شديد قناوى ، محمد رجب ، محمد عادل ، احمد عفيفي ، علاء سلامة ، عبد الرحمن شيكا ، احمد دويدار ، احمد صابر ، محمد بازوكا ، مصطفى الجمل ، امادو نياس ، محمد فييرا ، محمد شوقي غريب وخالد رمضان "، على أن يخوض فريق الإنتاج الحربى مرانه الأخير بالملعب الفرعى لستاد برج العرب بالاسكندرية .

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ويعكف الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بعد استبعاده من مواجهة المصري بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك الأخيرة وغيابه عن مواجهة الجونة الاخيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 10 مباريات خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.