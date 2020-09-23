وليد هويدى عن مستحقات إيهاب جلال: "هنسدد لما ربنا يفرجها"

جدة - عمرو شويل ايهاب جلال



حرص وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على توجيه الشكر إلى ايهاب جلال مدرب الفريق السابق، والذى رحل مؤخراً عن تدريب أبناء الفيوم بسبب تأخر المستحقات المادية لعدة أشهر، وقال هويدى فى تصريحات إذاعية لربنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام: نشكر ايهاب جلال على دوره في إنقاذ المقاصة، ونتائجنا بالدور الثانى أفضل نتائج بعد الأهلي والزمالك.

ايهاب جلال

ايهاب جلال

ايهاب جلال

واصل: إيهاب جلال مقبضش من أربع شهور ونصف ولم نماطل معه لما ربنا يفرجها سنرسل إليه مستحقاته هو والجهاز المعاون كله ، مضيفا على عاشور مستمر في الست مباريات المتبقية في الدوري وفي نهاية الموسم نقيم الموقف كاملا ، بعض اللاعبين حصل على جزء من مستحقاته وهناك بعض الخصومات ونسبة المشاركة.واختتم: كلنا زعلانين لرحيل إيهاب جلال مش اللاعيبة بس لكن نحترم وجهة نظره ونكن له الود والإحترام وعلاقتنا مش شغل بس في مودة بينا، من غير شكاوي حق إيهاب جلال هيوصل ليه، ونيتنا السداد اول لما توصل الفلوس سنعطيه حقوقه.من جانبه، طلب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق المقاصة من إدارة ناديه سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسني فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بعسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب