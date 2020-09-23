وزارة الرياضة تستطلع آراء الشباب حول البرامج والمشروعات

اطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حواراً إلكترونياً لاستطلاع رأى الشباب فيما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة على مختلف مستوياتها الإدارية، وذلك من خلال إطلاق منصة استطلاع الرأي والمقترحات على بوابة مصر للشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت في ديسمبر 2018 منظومة الربط الإلكتروني والتي من خلالها تم ربطالبرامج والأنشطة بالفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 4330 مسئول بمراكز الشباب والمديريات والإدارات المركزية على استكمال المنظومة الإلكترونية لادخال البيانات الخاصة بالبرامج والأنشطة والاعلان عنها قبل التنفيذ والتوثيق أثناء وبعد التنفيذ في إطار التحول الرقمي لمشروعات الوزارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف
وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على متابعة وتقييم أداء الهيئات الشبابية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للفئات المستهدفة، تأكيداً على سعى الوزارة نحو حوكمة العمل بها.
ويمكن للشباب استخدام الرابط التالى للدخول الى منظومة استطلاع الرأي والمقترحات
الرابط من هنا
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