بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاستقلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، من خلال يلا كورة مباشر اليوم، وفي مباراة الذهاب بين الأهلي وأستقلال طهران، انتهت بقوز الأهلي بهدفين دون رد، حيث يدخل الأهلي وهو يحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أستقلال طهران المركز الثالث برصيد نقطتين، بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

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فريق استقلال طهران الإيراني يختتم منافسات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء بمواجهة الأهلي، ويسعى الفريق الإيراني بكل ما قوته لتحقيق الفوز التأهل للدور القادم كوصيف للمجموعة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث والأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط وبفارق ثلاث نقاط عن الوصافة، وكانت أخر مباراة

للفريق في الجولة الخامسة أمام الشرطة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وأستقلال طهران في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الرابعة مساء بتوقيت المغرب.

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تجدون هنا ( بث مباشر الاهلي واستقلال طهران )