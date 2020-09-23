يوفنتوس يجمع شمل آلفارو موراتا وكريستيانو رونالدو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء الثلاثاء عودة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف الفريق بعقد إعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعد أربعة أعوام من رحيله عن يوفنتوس.

وأوضح يوفنتوس أن موراتا 27/ عامًا/ وقع عقد الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك مقابل دفع عشرة ملايين يورو (7ر11 مليون دولار) لأتلتيكو مدريد.

ويمكن تمديد الإعارة لمدة موسم آخر بقيمة مماثلة، أو ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل 45 مليون يورو.

وذكر يوفنتوس في رسالته الترحيبية بموراتا عبر موقع النادي على الإنترنت :”لا شيء أفضل لشخص من العودة لبيته. وهكذا هي عودة ألفارو موراتا إلى هنا: فهي عودة له إلى بيته.”

وكان موراتا قد قضى موسمين مع يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقبي الدوري والكأس في عام 2015 و2016، وقد سجل للفريق 27 هدفًا خلال 93 مباراة تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

وقال موراتا في تصريحات نشرها يوفنتوس عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”العامان اللذان قضيتهما مع يوفنتوس كانا رائعين. كنت مجرد فتى عند الانضمام للنادي وأصبحت لاعب كرة قدم حقيقي لدى مغادرته.”

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وبعد موسميه مع يوفنتوس، عاد موراتا إلى ريال مدريد وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وكذلك بلقبين في الدوري الإسباني، وبعدها انتقل للعب في تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد.

وشارك موراتا في 33 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 17 هدفًا، لكن لم يجر ضمه لقائمة المنتخب منذ نوفمبر الماضي.

وفي عامه الأول مع يوفنتوس، كان موراتا قد لعب إلى جانب أندريا بيرلو، المدير الفني الحالي ليوفنتوس، والذي قاد الفريق للفوز على سامبدوريا 3 / صفر يوم الأحد الماضي في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، الذي توج به يوفنتوس في المواسم التسعة الماضية.

ولدى عودته إلى يوفنتوس، سيلعب موراتا من جديد إلى جانب زميليه السابقين في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو ودانيلو.