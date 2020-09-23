رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة. ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهم حتى الآن في بطولة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- ليفربول 6 نقاط 2- إيفرتون 6 نقاط 3- أرسنال 6 نقاط 4- ليستر سيتي 6 نقاط 5- كريستال بالاس 6 نقاط 6- توتنهام 3 نقاط 7- مانشستر سيتي 3 نقاط 8- برايتون 3 نقاط Advertisements 9- أستون فيلا نقاط 10- ليدز يونايتد 3 نقاط 11- تشيلسي 3 نقاط 12- ولفرهامبتون 3 نقاط 13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط 14- بيرنلي 0 نقاط 15- مانشستر يونايتد 0 نقاط 16- وست هام 0 نقاط 17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط 18- فولهام 0 نقاط 19- ساوثهامبتون 0 نقاط 20- وست بروميتش 0 نقاط

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