رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت المقبل 26 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وريال بيتيس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل ريال مدريد في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد بنتيجة 0-0، وذلك خلال المواجهة الأولى له في الليجا هذا الموسم.

ويسعى الفريق الأبيض تحت قيادة زين الدين زيدان لتحقيق بطولة الليجا هذا الموسم من أجل المحافظة على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع برشلونة.