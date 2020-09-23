شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم موقف حازم إمام من مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت جاهزية حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الذي أصبح جاهزا تماما للمشاركة مع الفريق، وفى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة، عقب انتهائه من التدريبات التأهيلية من الإصابة.

وكان طارق يحيى المدير الفني المؤقت، قد استعان باللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة أسوان، وقام بالدفع به في الشوط الثانى على الرغم من عدم جاهزيته، ثم قام باستبعاده من مباراة طنطا.

وأكد طبيب الفريق أن اللاعب أصبح جاهزا وسيخضع لاختبار طبى خلال مران غدا، ليحدد مدى قدرته على التواجد في التشكيل الأساسى لمباراة الجونة المقبلة.