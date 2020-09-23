شكرا لقرائتكم علي عاشور يكشف عن حقيقة خلافة إيهاب جلال فى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي عاشور المدير الفني المؤقت لفريق مصر المقاصة، أنه يسعى لإكمال مسيرة إيهاب جلال، وتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة ببطولة الدوري المصري، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" أتمنى إكمال مسيرة إيهاب جلال والعمل الجيد الذي قام به واحتلال مركز جيد في الدوري المصري، تم تكليفي من مجلس الإدارة بتولي المهمة الفنية، ولست غريبا على المقاصة وتوليت تدريب فرق 97 و 99 بقطاع الناشئين، وقدمت عدة لاعبين للفريق الأول".

وأكد عاشور:" مجلس الإدارة لم يضع عليه أي ضغوط، والفريق يقدم مباريات جيدة، في الدور الأول كانت النتائج سيئة، وإيهاب جلال قاد الفريق في 11 مباراة وحقق نتائج جيدة".

وزاد:" سأعقد اجتماعا بعد قليل مع مسئولي النادي، ونسعى للاستعداد بشكل جيد لمباراة المقاولون القادمة في بطولة الدوري المصري" ، مضيفا أن "محمد إبراهيم من أهم لاعبي مصر المقاصة ومستواه تطور كثيرا، ولكن أهدافه مختلفة، وبالتأكيد هو من سيحسم قراره بالرحيل للأهلي أو أي نادٍ آخر، ومن المفترض أن يصبح لاعبا في منتخب مصر، وسوف أتحدث معه من أجل ذلك، ولابد أن يستمر في التألق".

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وأردف:" الجهاز المعاون في المقاصة سيضم كلا من جمال عمر مدرب عام وأحمد حسام مدرب مساعد، ورجب عويس مدرب لحراس المرمى".

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر المقاصة خلال الساعات الأخيرة لن يكون عاملاً مؤثراً فى صالح المقاولون، مضيفاً أن الفريق الفيومى يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال عادل فى تصريحات لـ "الخليج 365": منذ بداية الموسم نعتبر المقاصة منافساً لنا مع عدد من الفرق على المربع الذهبى، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ورحيل إيهاب جلال عن الفريق لا يقلل من قيمة المقاصة وتقديرنا لهم فى مباراة الجولة المقبلة.

وأضاف عادل: وضعنا هدفاً منذ بداية الموسم بالتواجد فى المربع الذهبى واقتربنا من حسم هذا الهدف ومع ذلك فالمباريات المتبقية قوية للغاية ولا تقبل التهاون، ولاعبونا على قدر المسئولية، وننتظر منهم الكثير ، وواصل: لا نريد أن نضع عبء على اللاعبين فى الوقت الحالى خاصة وأن الإرهاق بدى واضحاً على جميع الفرق بالدورى بسبب توالى المباريات دون راحة، ونتمنى حسم بقائنا فى المربع فى أقرب وقت.