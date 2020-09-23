شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مستعد لقيادة الزمالك أمام الرجاء فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أنه على استعداد للاستمرار فى قيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا، وذلك فى حالة تأخر حسم المدير الفنى الأجنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل من أجل تولى قيادة التعاون السعودى، قائلاً: "عندى خبراتي وواجهت الرجاء في جهاز كابرال حينما فوزنا بأخر لقب افريقي، وحاليًا أنا ماشى فى خطين الحفاظ ع المركز التاني والتأهيل لماتش الرجاء فاضل 20 يوم".

أضاف طارق يحيى فى تصريحاته مع حازم إمام في برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت، إن مباراة أسوان كانت كارثية، وكنت أتمنى بداية أفضل من هذه، وفى مباراة طنطا أمس الثلاثاء، لاعبو الزمالك شاركوا بـ ٦٠% من قوتهم نظرًا لعودة معظمهم من الإصابات، ومشاركة حازم إمام وكاسونجو كانت ضد رغبة الجهاز الفنى، وعودة أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى أحدثت التوازن".

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وكان المدير الفنى للزمالك، أكد إنه لن يقبل بمهمة الرجل الثانى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق الأبيض فى حالة الإعلان عن أسم المدير الفنى، لافتًا إلى إنه يرفض التواجد كمدرب عام لأن المدرب الاجنبي يكون قلق من وجودى واحب الاستقرار للفريق".

أردف طارق يحيى: "توليت القيادة الفنية للزمالك طالما انها مصلحة للقعلة البيضاء، ومبيدش ودنى للى بيقولى انى مؤقت وأنا بقول للزمالك حاضر فى اى وقت وهذا ليس تقليل منى ومش هتبخل باسمك على اللى عملك من يقول انى قبلت قيادة الزمالك فنيا كسبوبة او انى مش لاى شغل اقولهم ربنا يسامحكوا".