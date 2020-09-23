شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى اتفاقه مع الأرجنتينى كالديرون لتدريب الفريق الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي الزمالك، الاتفاق مع الأرجنتينى كالديرون لتولي تدريب الفريق الكروي، خلال المرحلة القادمة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى رحل بشكل مفاجئ لتولي تدريب الفريق الكروى لنادي التعاون السعودي.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية، شهدت وضع الرتوش الأخيرة بخصوص عقد كالديرون مع القلعة البيضاء، خلال المفاوضات المكثفة التي دارت بين المدرب والنادي من خلال اتصالات الفيديو، والتي شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل.

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وجاء اتفاق الزمالك مع كالديرون بعد فشل المفاوضات مع البرتغالي فيريرا الذى اعتذر عن تولي المسئولية لأسباب عائلية وشخصية وفقا للبيان الصادر من المدرب البرتغالي والذى وجه خلاله الاعتذار لجماهير نادي الزمالك لعدم قدرته على تلبية نداء النادي لظروف خاصة به وصعوبة تواجده في القاهرة خلال الفترة القادمة.

فيما رفض مسئولو الزمالك التعاقد مع السويسري جروس لمدة شهرين فقط، بعدما أكد المدرب أنه يعانى من مرض في عينه قد يستلزم إجراء عملية جراحية، حيث فضل مسئولو الأبيض التعاقد مع مدرب لفترة طويلة وليست شهرين فقط.

ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الزمالك عن تولي كالديرون المسئولية الفنية للفريق الكروي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة، بعد إرسال تذاكر الطيران للمدير الفني وتحديد موعد وصوله إلى القاهرة، لبدء المهمة بشكل رسمي.