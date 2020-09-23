سموحة يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة وادى دجلة غداً فى الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التى سيخوض غداً بها المواجهة الصعبة أمام فريق وادى دجلة فى إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام باستاد بتروسبورت فى الثالثة والنصف مساء الخميس، وجاءت قائمة سموحة كالتالى: الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح وشريف رضا فى خط الدفاع ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.

وشهدت قائمة سموحة عودة الثنائى محمود عزت ومحمد عبد المنعم قلبى الدفاع لأول مرة منذ تولى أحمد سامى المسؤلية الفنية لفريق "الموج الأزرق".

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها الثالثة والنصف مساء غد على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.

ومنذ قدوم أحمد سامى نجح الفريق فى الحصول على 7 نقاط من أصل 9 نقاط حيث تعادل سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثلها بعدما كان خاسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف، وأخيرا فاز بالأمس على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين.

ويحتل سموحة المركز الـ5 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 15، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.