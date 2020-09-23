لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والاتحادات الرياضية

استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الشبابية الرياضية بناء على تلقي العديد من الشكاوى والمذكرات التي وردت إلى الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية .
وتضم الهيئات التي ستقوم اللجان بالتفصيل عليها عدد من الاتحادات الرياضية منها الاتحاد
يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته التي أعلنها بشأن ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالدور الرقابي تجاه بعض الهيئات الرياضية وضرورة تفعيل بنود اللائحة المالية بشأن هذه الهيئات.
ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد احالت ملف اختفاء كأس أمم افريقيا من مقر اتحاد الكرة للنائب العام كما أحالت بعد ذلك عدد من مخالفات الأندية.
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