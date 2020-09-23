لجان تفتيش وزارية تغزو الجبلاية والاتحادات الرياضية

استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تشكيل مجموعة من لجان التفتيش التابعة للوزارة ، وتوجيهها إلى بعض الهيئات الشبابية الرياضية بناء على تلقي العديد من الشكاوى والمذكرات التي وردت إلى الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية .

وتضم الهيئات التي ستقوم اللجان بالتفصيل عليها عدد من الاتحادات الرياضية منها الاتحاد

المصري لكرة القدم والاتحاد المصري للكرة الطائرة غيرها من اتحادات الألعاب الجماعية ومن الألعاب الفردية الاتحاد المصري لرفع الأثقال والاتحاد المصري للفروسية على سبيل المثال ، بالإضافة إلى عدد من الأندية منها أندية الأهلي ، الزمالك ، الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.يأتي قرار الوزير بعد أيام قليلة من تصريحاته التي أعلنها بشأن ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالدور الرقابي تجاه بعض الهيئات الرياضية وضرورة تفعيل بنود اللائحة المالية بشأن هذه الهيئات.ومن المقرر أن تتقدم اللجان بنتائج أعمالها في تقارير رسمية تعرض على الوزير فيما بعد.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد احالت ملف اختفاء كأس أمم افريقيا من مقر اتحاد الكرة للنائب العام كما أحالت بعد ذلك عدد من مخالفات الأندية.