شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تنظم محاضرات تثقيفية للمراقبين باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة محاضرات تثقيفية لمراقبي حكام مباريات الدوري الممتاز ، بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام و عزب حجاج ، مدير اللجنة و سيد مراد رئيس اللجنة الفنية للجنة الحكام بالجبلاية ، يكون الهدف منها التعريف بأخر التطورات في التحكيم والتغييرات الجديدة في مجال التحكيم.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ومدير اللجنة عزب حجاج على منح بعض الوجوه الجديدة للحكام فرصة إدارة مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى خلال الفترة المقبلة وتحديدا الأهلى الذى حسم فريقه لقب الدورى للموسم الجارى من أجل إكساب الحكام حساسية المباريات الجماهيرية الكبيرة.

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من ناحية أخري ، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن "فيفا" لم يحدد إرسال أسماء حكام var فى القائمة الدولية للحكام، والتى يرسلها كل اتحاد أهلى للاتحاد الدولى يوم 30 أكتوبر من الشهر المقبل.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن هناك عدداً محدداً من الدول تستخدم تقنية حكم الفيديو أو الفار فى الدوريات، وفى أفريقيا يستخدمها الدورى المصرى والمغربى فقط حتى الآن، وبالتالى من الصعب إرسال حكام مختصين بالفار فقط.

من ناحية أخرى، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 30 أكتوبر المقبل آخر موعد لإرسال كل اتحاد أهلي القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021 ، وهو ما ستحدده لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة.