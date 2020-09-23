شكرا لقرائتكم خبر عن بيان ريال مدريد يكشف حقيقة إصابة مارتن أوديجارد بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد، صباح اليوم الأربعاء، الإسباني نتيجة المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، التي أجريت للاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني.
وقال النادي، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: «يعلن ريال مدريد أنه بعد إجراء آخر تحليل لفيروس كوفيد-19، على الفريق الأول للنادي لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني، جاءت جميع النتائج سلبية».
وكانت بعض التقارير قد انتشرت عن إصابة اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد بفيروس كورونا، وهو ما ينفيه بيان النادي اليوم.
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس، السبت القادم، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
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