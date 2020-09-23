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رياضة | صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحيفة مغربية تكشف تفاصيل انتقال بدر بانون إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشفت تقارير صحفية مغربية تفاصيل انتقال بدر بانون مدافع نادي الرجاء البيضاوي المغربي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقالت صحيفة ديربي فوت المغربية أنه سيتم دفع 850 الف دولار في الموسم الأول ومليون دولار في الموسم الثاني بالإضافة إلى مليون و 250 ألف دولار في الموسم الثالث.

 

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واضافت الصحيفة ان بدر بانون اتفق مع إدراة النادي الأهلي حول مدة العقد حيث أن الفريق المصري يطمح في تمديد العقد ليشمل موسما رابعا نظير مليون و نصف المليون دولار.

 

وقامت المفاوضات بين الفريقين عبر خاصية فيديو كونفرانس و التوقيع تم عبر الديجيتال.

 

ورفض اللاعب النيجيري جونيور أجايي بشكل مطلق الإنتقال الي نادي الرجاء البيضاوي الرياضي على شكل مقايضة مع بدر بانون.

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