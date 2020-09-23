رياضة | رئيس المقاصة: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المقاصة: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة ان هناك شخص خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .

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وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان المقاصة ليس لديه اي مشكلة بعد رحيل ايهاب جلال ، خاصة واننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .

وتابع كنا نأمل إستمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم ، ونبدأ في التحضير لإختيار مدرب للفريق خلال الايام القليلة القادمة .