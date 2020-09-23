لاعبان سويدي وبرازيلي على رادار الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يواصل فريق الكرة بنادي الفجيرة تحضيراته للموسم الجديد عبر التدريبات اليومية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي جوران توفاريتش، وبمشاركة كل اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، ومن المقرر أن يؤدي الفريق تجربة ودية جديدة أمام نظيره حتا مساء الخميس، على ملعب الأخير، وتعد المباراة الاختبار الخامس في برنامج إعداد «الذئاب» بعد مباراتيه المتتاليتين مع الوصل بجانب تجربة أمام خورفكان، وأخرى مع دبا الفجيرة.

وكان المدرب جوران أكد ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي لاسيما بعد تأجيل بداية الموسم ما أتاح الفرصة أمام الأندية للمزيد من التحضير بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، مبدياً رضاه عن المستوى الفني والبدني الذي وصل إليه أغلبية اللاعبين والأداء الجيد الذي قدمه الفريق في تجاربه السابقة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الإعداد وبذل الجهد والجدية في التدريبات من أجل المحافظة على جاهزية الفريق والمزيد من التطوير في المستوى العام، وتحقيق الانسجام الكامل بين خطوط الفريق ورفع المهارات الفردية للاعبين.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة أن الجميع يعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الفجراوية، ويعزز مسيرة الفريق في منظومة المحترفين، منوهاً بأن عدم وضوح الرؤية بشأن انطلاقة الموسم الجديد في ظل تضارب الأنباء يؤثر سلباً في إعداد جميع الفرق، داعياً اتحاد الكرة ورابطة المحترفين لإيضاح الصورة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة حتى تستبين الأندية أمورها وتكون في قمة الجاهزية.

أما في ما يخص الأجنبي الرابع الذي ينوي الفجيرة التعاقد معه، فأشار اليماحي إلى أن هناك عدداً من الأسماء التي تم التواصل معها بالتنسيق مع الجهاز الفني ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بسبب بعض الأمور المالية، وعلم «الخليج الرياضي» أن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق مهاجم سويدي يلعب في الدوري الهولندي ومنتخب بلاده، وآخر برازيلي بناء على ترشيحات المدرب جوران.

يذكر أن الفجيرة أبرم خلال الميركاتو الصيفي العديد من الصفقات الناجحة على مستوى اللاعبين المواطنين، أو المقيمين، فضلاً عن ضم الثلاثي الأجنبي رولي بونيفاسيا، وفارلي روزا، والتونسي فراس بلعربي.