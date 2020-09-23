محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
وكيل جيرالدو: اللاعب يرحب بالإعارة ويرفض الصفقات التبادلية
مرتضى: الزمالك في مرحلة "تصفية" لاختيار المدرب الجديد
محمود علاء يفسر سبب احتفاله عقب تسجيله ركلة الجزاء في مرمى طنطا
مرتضى يوجه 7 رسائل نارية.. محاسبة علاء واعتذار لطنطا
طارق يحيى: أمتلك ما يؤهلني لقيادة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا "لو طُلب مني"
رضا عبدالعال: أعتذر لكل لاعب انتقدته
أمير مرتضى: كارتيرون هرب.. لدينا أكثر من مدرب جاهز لقبول التحدي
الزمالك يكشف لمصراوي: تم الاتفاق مع مدرب جديد.. ونرتب دخوله مصر
وكيل إيهاب جلال يوضح مصيره بعد استقالته من المقاصة
"كنت سألعب بطريقة 3-3-3-1".. عبدالعال ينتقد حكم لقاء طنطا والزمالك
أيمن يونس يوجه رسالة قوية لمحمود علاء بعد هدفه الثاني في طنطا
رضا عبدالعال يتحدث عن خسارته بثلاثية أمام الزمالك.. وسر الكمامة
أبو جبل: من حقي المنافسة على حراسة المنتخب.. ولا نشغل تفكيرنا بمدرب الزمالك الجديد
طارق يحيى: أضعنا فوز كبير على طنطا.. ودرست الرجاء المغربي جيداً
تقرير روماني يكشف قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز
بالفيديو.. رضا عبدالعال يواصل إثارة الجدل في مواجهة الزمالك
المقاصة يكشف سبب رحيل إيهاب جلال في بيان رسمي
خاص.. استدعاء جيرالدو لمعسكر أنجولا المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. رحيل إيهاب جلال عن المقاصة.. وتعليق رضا عبدالعال على هزيمة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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