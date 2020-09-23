خالد جلال : تقنية الفيديو ستصنع الفارق في هذه الحالة

اكد خالد جلال المدير الفني السابق لنادي مصر ان تقنيه الفار في حال تم تطبيقها بشكل صحيح في الدوري المصري ستفرق مع كثير من الفرق و هذا الموسم يعتبر تجربة للفار في الدوري.
وصرح خالد جلال للاعلامي ابراهيم فايق عبر برنامجه جمهور التالته ان مستويات الاندية في الدوري المصري متقاربة جميعاً و انه لا يشعربوجود فارق بينهم.
و اضاف خالد جلال انه يعجبه طريقة اللاعب الجونة و مصر المقاصة و ووادي دجلة برغم تلقية اربع هزائم في الدوري و قال ان هذه الفرق تلعب بأسلوب يعجبه .
و اشار خالد جلال ان النادي الأهلي مستواه الفني هبط بشكل كبيربعد فترة التوقف بسبب الكورونا وكذلك فايلر.
و أضاف ان بالنسبة له يري ان غياب حسين الشحات و رمضان صبحي اثر علي طريقة النادي الاهلي بشكل كبير فهم يعتبروا القوة الضاربة اللأهلي .
و قال خالد جلال ان فريق الزمالك مستواه غير مستقر فنياً فأحياناً يكون ذات مستوي فني عالي و احياناً ينخفض مستواه و اضاف انه قام بالاعب مع الزمالك في الدوري و تعادلنا معاه و كنّا الاقرب للفوز .
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