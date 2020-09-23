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خالد جلال : تقنية الفيديو ستصنع الفارق في هذه الحالة

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اكد خالد جلال المدير الفني السابق لنادي مصر ان تقنيه الفار في حال تم تطبيقها بشكل صحيح في ستفرق مع كثير من الفرق و هذا الموسم يعتبر تجربة للفار في الدوري. 

وصرح خالد جلال للاعلامي ابراهيم فايق عبر برنامجه جمهور التالته ان مستويات الاندية في الدوري المصري متقاربة جميعاً و انه لا يشعر

بوجود فارق بينهم. 

و اضاف خالد جلال انه يعجبه طريقة اللاعب الجونة و مصر المقاصة و ووادي دجلة برغم تلقية اربع هزائم في الدوري و قال ان هذه الفرق تلعب بأسلوب يعجبه .

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و اشار خالد جلال ان النادي الأهلي مستواه الفني هبط بشكل كبير

بعد فترة التوقف بسبب الكورونا وكذلك فايلر.

و أضاف ان بالنسبة له يري ان غياب حسين الشحات و رمضان صبحي اثر علي طريقة النادي الاهلي بشكل كبير فهم يعتبروا القوة الضاربة اللأهلي .

و قال خالد جلال ان فريق الزمالك مستواه غير مستقر فنياً فأحياناً يكون ذات مستوي فني عالي و احياناً ينخفض مستواه و اضاف انه قام بالاعب مع الزمالك في الدوري و تعادلنا معاه و كنّا الاقرب للفوز .

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