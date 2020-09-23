أحمد غانم سلطان: فضلت العمل في مجال الأحمال.. وسعيد بخطوة ZED

أبدى احمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق، سعادته بالعمل في شركة Zed كمسئول أول عن الاحمال بالقطاع. وقال سلطان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلاي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لعبت مع الزمالك ثمانية سنوات وخلالها تعاملت مع مدربين اجانب حتى رحيلي، وكنت اهتم كثيراً بتواجد المساعد البدني الاجنبي معهم، كان يحقق الفارق. الزمالك ثمانية سنوات وخلالها تعاملت مع مدربين اجانب حتى رحيلي، وكنت اهتم كثيراً بتواجد المساعد البدني الاجنبي معهم، كان يحقق الفارق. واردف: عقب الاعتزال فضلت ان اتجه لمجال الاحمال البدنيه وبالفعل اخذت بعض الدراسات وطورت من نفسي والحمد لله وصلت لشيء جيد في هذا المجال. اتجه لمجال الاحمال البدنيه وبالفعل اخذت بعض الدراسات وطورت من نفسي والحمد لله وصلت لشيء جيد في هذا المجال. وكشف: ترشحت للعمل مع نادي ZD، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، انا مسئول عن الناحية البدنية للقطاع بالكامل، ونعمل الان بشكل جيد، النادي يعمل بشكل احترافي للغاية.

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