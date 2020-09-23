رياضة | خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن الأرجنتيني كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك خلال الفترة القادمة بعد الإستقرار على الاتفاق بكل الامور لتولي الفريق.

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ويعمل أمير مرتضى المشرف العام على الفريق تنسيق موضوع الطيران لوصول المدرب خلال الايام القليلة الماضية لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمدرب خاصة قبل مباريات دوري ابطال افريقيا.

وكان الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك قد فسخ عقده من أجل تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي.