شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد بثنائية قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاسماعيلى، فوزًا على بور فؤاد بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادى الاسماعيلى عصر اليوم ،الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

وخاض الاسماعيلي ودية بور فؤاد ببعض اللاعبين العائدين من فترة إصابة بجانب مجموعة من فريق الاسماعيلي B ،سجل هدفى الفريق حازم مرسى ووجيه عبدالحكيم في شوط المباراة الثانى.

شهد اللقاء تجربة الجهاز الفنى لطرق لعب مختلفة بجانب تغيير مراكز بعض اللاعبين لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من الودية.