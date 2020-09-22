شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي كان على أعتاب أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر فابيان سولديني، وكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي السابق، مفاجآة من العيار الثقيل حول أن نجم نادي برشلونة كان قريبًا من ارتداء قميص أرسنال.

وقال سولديني، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «كان ميسي يميل إلى انتقاله إلى أرسنال، لكنه لم يذهب».

وأوضح وكيل أعمال ميسي السابق، أن المدير الفني آرسن فينجر، طالب بضم الثلاثي سيسك فابريجاس، جيرارد بيكيه، وليو، لكنه لم ينجح سوى بالحصول على خدمات فابريجاس، بينما انضم بيكيه إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يعود اللاعبان من جديد إلى برشلونة.