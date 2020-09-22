شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي الزمالك فوزًا سهلًا على فريق طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طنطا.. 1- الأهلي 73 نقطة. 2- الزمالك 58 نقطة. 3- بيراميدز 51 نقطة. 4- المقاولون العرب 49 نقطة. 5- سموحة 39 نقطة. 6- الاتحاد السكندري 38 نقطة. 7- إنبي 38 نقطة. 8-مصر المقاصة 37 نقطة. 9- أسوان 34 نقطة. 10- طلائع الجيش 33 نقطة. 11- الإنتاج الحربي 33 نقطة Advertisements 12- الإسماعيلي 31 نقطة. 13- المصري 29 نقطة. 14- حرس الحدود 29 نقطة. 15- الجونة 28 نقطة. 16-وادي دجلة 27 نقطة. 17- إف سي مصر 20 نقطة. 18- طنطا 18 نقطة. الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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