فيدال يرفع راية التحدي “نريد جلب البطولات للإنتر”!

رسميًا، بات الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعبًا في صفوف إنتر ميلانو الإيطالي بعقد يمتد إلى صيفية 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني الذي سهّل إجراءات فسخ عقده.

وأرتبط فيدال بعقد مع برشلونة ينتهي في 2021، بيد أن الإنتر سوّى المسألة ودفع مليون يورو كتعويض للإدارة الكاتالونية على إنهاء العقد المبرم مع اللاعب.

وتم تقديم نجم الوسط البالغ من العمر 32 عامًا بصفة رسمية ظهيرة اليوم الثلاثاء في مقر النادي بمدينة ميلانو وسط اهتمام إعلامي مُكثّف، واختار ارتداء الرقم (22).

Advertisements

“سأبدأ هذه المغامرة الجديد بشغف كبير، شكرًا للإنتر على إيمانه بي، شكرًا للزملاء والنادي على هذا الترحيب الحار”، هكذا عبر فيدال عن امتنانه للانضمام إلى الإنتر.

وأضاف: “آمل أن نفوز بالألقاب العديدة معًا، فورزا إنتر”.. واعتبرت الصحافة الإيطالية أن فيدال ولد من جديد بعد لم شمله مع مدربه السابق أنطونيو كونتي الذي أراده بشدة.

من المنتظر أن يلعب فيدال دورًا حيويًا في تشكيلة النيراتزوري في الموسم الحالي، لا سيما مع اعتماد كونتي على 5 لاعبين في الوسط وحاجته إلى مقاتلين من نوعية اللاعب التشيلي.