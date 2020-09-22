شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يفسخ عقده مع المقاصة.. ويدرس عرض الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة فسخ تعاقده مع الفريق الفيومي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. وأرسل المدير الفني خطابا رسميا إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لفسخ التعاقد رسمياً مع المدير الفني. وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، أنه يمتلك عرضين في الوقت الحالي من الزمالك وبيراميذز، وأضاف المصدر أن عرض الزمالك شفهي من أحد المسئولين في القلعة البيضاء وعرض بيراميدز رسمي عن طريق هاني سعيد المدير الرياضي، وأشار المصدر إلى أن إيهاب جلال لم يحسم وجهته المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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