موراتا يتخلى عن نصف راتبه كرمى ليوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم ​أتلتيكو مدريد​، ​ألفارو موراتا​ وافق على تخفيض راتبه للإنضمام إلى ​يوفنتوس​.



واجتاز موراتا الفحوصات الطبية صباح الإثنين تمهيداً للانتقال إلى السيدة العجوز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ولفتت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن موراتا الذي يتقاضى 9 ملايين يورو، تخلى عن نصف راتبه تقريباً ليتقاضى 5 ملايين يورو في الموسم فقط مع البيانكونيرو.

وأضافت: "سيحصل الاسباني على مكافآت المشاركة والتسجيل خلال الموسم، والتي قد تصل إلى 7.5 مليون يورو".

واستطاع يوفنتوس إنجاز الصفقة بـ 9 ملايين يورو مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل بمبلغ 45 مليون يورو.