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موراتا يتخلى عن نصف راتبه كرمى ليوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم ​أتلتيكو مدريد​، ​ألفارو موراتا​ وافق على تخفيض راتبه للإنضمام إلى ​يوفنتوس​.

واجتاز موراتا الفحوصات الطبية صباح الإثنين تمهيداً للانتقال إلى السيدة العجوز لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ولفتت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن موراتا الذي يتقاضى 9 ملايين يورو، تخلى عن نصف راتبه تقريباً ليتقاضى 5 ملايين يورو في الموسم فقط مع البيانكونيرو.

وأضافت: "سيحصل الاسباني على مكافآت المشاركة والتسجيل خلال الموسم، والتي قد تصل إلى 7.5 مليون يورو".

واستطاع يوفنتوس إنجاز الصفقة بـ 9 ملايين يورو مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل بمبلغ 45 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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