فينالدوم يرفض عرضا جديدا من ادارة ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية انكليزية عن رفض اللاعب الهولندي ​جورجينيو فينالدوم​ عرضا جديدا مقدما من ادراة ​ليفربول​ لتجديد عقده مع النادي.



وبحسب موقع فوتبول إنسايدر فان عرض الريدز الجديد يمتد حتى اربعة موامس الامر الذي لم يعجب اللاعب الهولندي والذي يطمح للحصول على خمس سنوات جديدة في ملعب انفيلد.

واشار التقرير الى انه وعلى الرغم من تمسك فينالدوم بشرطه لتجديد عقده الا انه لا ينوي الرحيل عن صفوف الريدز وسوف يستمر مع بطل انكلترا حتى نهاية عقده الحالي.