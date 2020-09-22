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فينالدوم يرفض عرضا جديدا من ادارة ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحفية انكليزية عن رفض اللاعب الهولندي ​جورجينيو فينالدوم​ عرضا جديدا مقدما من ادراة ​ليفربول​ لتجديد عقده مع النادي.

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر فان عرض الريدز الجديد يمتد حتى اربعة موامس الامر الذي لم يعجب اللاعب الهولندي والذي يطمح للحصول على خمس سنوات جديدة في ملعب انفيلد.

واشار التقرير الى انه وعلى الرغم من تمسك فينالدوم بشرطه لتجديد عقده الا انه لا ينوي الرحيل عن صفوف الريدز وسوف يستمر مع بطل انكلترا حتى نهاية عقده الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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