من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
تابع لايف لعبة طنطا والزمالك اليوم ,مواجهة يترقبها عشاق الكرة المصرية، خاصة بعدما أعلنت إدارة نادي طنطا إسناد مهام تدريب الفريق لرضا عبدالعال، بعد رحيل أيمن المزين عن أبناء السيد البدوي.يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم 22-9-2020 في الدوري المصري.
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وتُنقل مباراة الزمالك ضد طنطا بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الوفد نيوز لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )
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