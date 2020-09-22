من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تابع لايف لعبة طنطا والزمالك اليوم ,مواجهة يترقبها عشاق الكرة المصرية، خاصة بعدما أعلنت إدارة نادي طنطا إسناد مهام تدريب الفريق لرضا عبد

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العال، بعد رحيل أيمن المزين عن أبناء السيد البدوي.يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اليوم 22-9-2020 في الدوري المصري

وتُنقل مباراة الزمالك ضد طنطا بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الوفد نيوز لنقل المباريات، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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