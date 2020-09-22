بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الدوري المصري

استضاف ستاد القاهرة مباراة الزمالك وأسوان وصيف الدوري برصيد 55 نقطة ضمن أحداث الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، وجاءت المباراة كارثية للفريق.

يبدو أن رحيل كارتيرون المدير الفني للفريق أثر على تركيز لاعبي الزمالك حيث ظهر بمستوي غير جيد في أول مباراة رسمية للفريق تحت إدارة طارق يحيى الذي تولى تدريب الفريق في هذه المرحلة، وخسر بهدفٍ نظيف أودى بأحلام الفريق في الفوز

لمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر ( اضغط هنا )

بالدوري، وبهذه النتيجة أصبح النادي الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري، ولكن مازالت منافسات الدوري مستمرة.

البث المباشر لمباراة الزمالك وطنطا يوتيوب ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا الثلاثاء 22/9/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل فريق الزمالك في التصالح مع جماهيره بعد خسارة لقب

Advertisements

الدوري العام بشكل رسمي، على أن تكون الفرصة أمامه سانحة من أجل حصد النقاط الكاملة عندما يلتقي مع ضيفه المتواضع فريق طنطا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

تفتتح مواجهات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بلقاء مرتقب بين الزمالك ونظيره طنطا، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر 2020، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك وطنطا )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )