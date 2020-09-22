تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طنطا في الدوري المصري.. “عودة أبو جبل”

أعلن طارق يحيى، تشكيلة الزمالك الأساسية أمام طنطا، في المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء 22-9-2020، ضمن الجولة الـ29، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وعاد الحارس محمد أبو جبل إلى تشكيلة الزمالك الأساسية بعد غيابه عن المباراة السابقة، أمام أسوان، والتي خسر فيها الفريق الأبيض بهدف نظيف، وشارك في المباراة محمود جنش.

كما يشارك عبد الله جمعة ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية في مركز الظهير الأيسر، بينما يلعب إسلام جابر في وسط الملعب بجوار طارق حامد.

ويقود كابونجو كاسونجو هجوم الزمالك مع مصطفى محمد، حيث سيلعب الكونغولي على الجانب الأيسر، فيما يشارك يوسف إبراهيم أوباما في مركزه الأصلي كصانع ألعاب.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، أحمد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، كابونجو كاسونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود جنش، محمد عبد الغني، محمد حسن، كريم أحمد “بامبو”، أشرف بن شرقي، عمر السعيد، إمام عاشور، أسامة فيصل، مصطفى فتحي.

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