سوق الانتقالات | ريال مدريد متشبث بخطته رغم الشائعات!

وضع ريال مدريد خطة عمل منذ النصف الثاني من مارس ولم يتخلى عنها رغم التطور الرياضي المتمثل في تحقيق لقب الدوري الاسباني الموسم المنصرم.

وتضمنت المقاربة الادخار بنعم أو نعم وقد جلبت هذه الحركة معها الإمتناع عن تعزيز الفريق الأول للفريق الأبيض ولن يغيرها شيء في الأسابيع القادمة.

ووفقًا لصحيفة “الماركا” فإن إدارة ريال مدريد لن تنظر إلى التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني “إدينسون كافاني” الذي عُرض على النادي، شأنه شأن العروض العديدة التي تم تقديمها في الأسابيع القليلة الماضية.

ويضيف تقرير الماركا أن فكرة عدم التوقيع لم تتغير حتى لو انتهى الأمر بخروج لوكا يوفيتش أو ماريانو دياز أو بورخا مايورال من الفريق بقيادة زين الدين زيدان.

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ورغم خروج “ريال مدريد” بفائض قدره 320 ألف يورو الموسم الماضي، الا ان النادي يواجه تحدٍ جديد متمثل في توفير 180 مليون يورو، وأول من سيعاني في هذه الخطة هم اللاعبون الذين سيتفاوضون معهم لخفض رواتبهم مرة أخرى بين عشرة وعشرين بالمئة.

سياسة فلورنتينو بيريز أصبحت واضحة، حيث وضع استقرار النادي في المقام الأول، بالإضافة إلى قناعاته التي لم تتغير حول قائمة اللاعبين الموجودة حاليًا إذ يعتبرهم قادرين على المنافسة على كل البطولات خلال الموسم الجديد 2020-21.

ويتوفر لزيدان ثلاثة مهاجمين داخل الفريق باستثناء كريم بنزيمة، لكن لا يوفيتش ولا ماريانو ولا مايورال أقنعوا المدرب الفرنسي كما ظهر ضد ريال سوسيداد.

كما أكد النادي أن عودة إيدين هازارد وماركو أسينسيو يمكن أن تخفف من مشكلة عدم وجود هداف أو على الأقل إعطاء المزيد من الخيارات الهجومية للمدرب الفرنسي.

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