رياضة | القومي يفوز على مصر للتأمين وديًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القومي يفوز على مصر للتأمين وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي القومي، انتصارا وديا على حساب فريق مصر للتأمين، بثلاث أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مصر للتأمين، وذلك ضمن استعدادات الفريقين دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

أحرز أهداف القومي كلا من الغاني سيسيه محمد (هدفين) في الدقائق 5 و 20 من الشوط الأول، واللاعب كريم أحمد (سمكة) في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وأشاد حاتم حسن، المدير الفني للقومي، بأداء اللاعبين في مباراة اليوم، والفريق قدم أداء متميز في مباراة اليوم، وأن مستوى اللاعبين في تحسن مستمر من مباراة إلي أخرى، ونواصل استعداداتنا للموسم الجديد ولمباراتنا المرتقبة امام الدخان.

ويحتل القومي المركز السادس بالمجموعة الخامسة برصيد 32 نقطة، بينما يحتل مصر للتأمين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 44 نقطة.

وسيخرج القومي لمواجهة الدخان متصدر المجموعة الخامسة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بينما يستضيف مصر للتأمين فريق ألماظة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة.