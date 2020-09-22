سوق الانتقالات | كيليان مبابي.. ما بين ريال مدريد وليفربول

يقترب المهاجم الدولي الفرنسي “كيليان مبابي” من الوصول لمفترق الطرق، حيث يحاول باريس سان جيرمان المضي قدمًا في إقناعه بالتوقيع على تمديد العقد وسط إهتمام كبير من ريال مدريد وليفربول.

وقالت صحيفة “ليكيب الفرنسية” أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي بوادر على تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان ومع ذلك، فإن اللاعب الفرنسي لم يخبر في أي وقت مجلس إدارة النادي بقيادة ناصر الخليفي أنه يريد الرحيل الصيف المقبل.

وتضيف الصحيفة أن مستقبل مبابي يكمن في أحد الأندية الثلاثة، ريال مدريد أو ليفربول أو التجديد مع باريس سان جيرمان والاستمرار في فرنسا لمدة أطول.

ويبدو أن النادي الباريسي متشائم بشأن قدرتهم على التمسك بلاعب موناكو السابق حيث بدأت محادثات التجديد تحت قيادة المدير الرياضي السابق “أنتيرو هنريكي” واستمرت تحت قيادة المدير الرياضي الجديد “ليوناردو” لكن المفاوضات لم يجد فيها أي جديد حتى الآن.

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في غضون ذلك، فإن إدارة ريال مدريد الاسباني مقتنعة بأن وجود زين الدين زيدان كمدرب هو احتمال لا يمكن تجاهله بالنسبة لمبابي، لكن المهاجم الفرنسي يحب يورجن كلوب وليفربول أيضًا.

وكان ريال مدريد قريباً بالفعل من التعاقد مع مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفي 2017 من موناكو الفرنسي إلا أنه اختار مواصلة التطور داخل الدوري الفرنسي وتأجيل حلم اللعب في ملعب السنتياجو بيرنابيو لوقت لاحق.

ويجب أن يتحرك ليوناردو بسرعة ليقدم للشاب ذو الـ 21 ربيعًا عقدًا جديدًا لا يقاوم إذا أراد منه التجديد مع الأخذ في الاعتبار أنه يتقاضى حالياً 21.4 مليون يورو في الموسم الواحد.

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