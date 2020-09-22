أخبار ريال مدريد | لوكا يوفيتش يضغط على الإدارة للسماح له بالخروج

سئم المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” من المعاملة التي يتلقاها من المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان حيث شارك في مباريات قليلة منذ انتقاله للنادي الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

وكشفت مصادر إذاعة “كادينا كوبيه” الاسبانية على رغبة المهاجم الصربي في الخروج من ريال مدريد والعودة إلى فرانكفورت الألماني حيث كان سعيداً ويشارك باستمرار.

وأضاف نفس المصدر أن البالغ من العمر 21 عام يضغط بشدة على إدارة النادي الملكي من أجل السماح له بالخروج قبل أقل من أسبوعين على غلق الميركاتو الصيفي ولو على سبيل الإعارة.

وظل لوكا يوفيتش حبيس دكة البدلاء في مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد الأحد الماضي في أول ظهور لحامل اللقب في الدوري الاسباني ما جعل المهاجم الصربي يرغب في مغادرة النادي هذا الصيف.

وعانى يوفيتش كما الحال كل مهاجمي ريال مدريد في العقد الأخير من وجود كريم بنزيمة حيث شارك في موسمه الأول مع النادي خلال 24 مباراة فقط بمختلف المسابقات، 8 منها كأساسي وسجل خلالها هدفين و قدم تمريرتين حاسمتين.

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