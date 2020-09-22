رياضة | ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لفحص جديد اليوم الثلاثاء حيث تباينت النتائج ، وجاءت سلبية لحمد العبدان ، ومحمد الواكد ومدير الكرة سعود كريري.

فيما جاءت نتيجة المسحة إيجابية للاعب محمد البريك ، حيث سيكون بمقدور الثلاثي الذي ظهرت سلبية نتيجتهم العودة إلى مقر بعثة النادي في الدوحة ، والمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق.

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في الوقت الذي تأكد فيه بقاء البريك في الحجر الصحي ، وسيحتاج إلى الخضوع لفحصين وظهور سلبية نتيجتهما من أجل مغادرة الحجر الصحي والإنضمام إلى زملائه في الفريق.

كما تم إجراء مسحة جديد لنواف العابد وصالح الشهري ، وينتظر الفريق الهلالي نتيجتها وفي حالة ثبوت السلبية سيغادران الحجر الصحي بعد أن ظهرت سلبية فحص يوم أمس وأكد خلوهما من الفيروس.