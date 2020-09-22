شكرا لقرائتكم أحمد سامى: سموحة نادى أوروبى.. وأوافق على احتراف حسام حسن بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، أنه لا يمانع فى احتراف حسام حسن مهاجم الفريق إذا تلقى عرضاً مناسباً، وقال سامى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: إذا جاء عرض مناسب لحسام حسن وسموحة سنوافق بالبطع لن نبقى على لاعب رغماً عن إرادته بالتأكيد.

وعن مباراة المصرى قال أحمد سامى: على ماهر مدرب كبير وفريقه يسير بخطى ثابته وأتمنى له التوفيق فى القادم، ومجلس إدارة سموحة يقدم لنا الدعم الكامل ونشعر كأنه نادى أوروبى، هدفنا المركز الخامس وإنهاء المسابقة بشكل جيد.

واصل: لدينا تحليل "رابيد تيست" غداً قبل مواجهة وادى دجلة، وهى من أصعب الفرق فى الدورى بغض النظر عن مركزه فى الجدول، لأنهم تكتيكياً فريق ممتاز، ونقاط تلك المباراة تضعنا فى منافسة أخرى، خضنا عدة مواجهات صعبة فى وقت قصير، بداية من الزمالك والجونة والمصرى وكذلك وادى دجلة.

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أضاف: جيت من الدار للنار ونستعد بعد ذلك لمواجهات صعبة مع الحرس والاسماعيلى والزمالك فى كأس مصر، ولكن أمتلك لاعبين مميزين، ونحظى بدعم كامل من الإدارة، ليدنا فكرة واحدة يعمل عليها كل اللاعبين.

استكمل: لم نتحدث حتى الآن فى موضوع الصفقات بسبب ضغط المباريات وسيكون هناك جلسة للحديث فى هذا الأمر، وسموحة نادى أوروبى كل الإمكانيات موجودة كان ينقصه فقط طموح اللاعبين.

واختتم: ليس بينى وبين فايز عريبى أى أزمة، وأنا اتظمت فى الموضوع ولم أمضى حتى عقد مع طنطا، ومقدرش أخسر فايز عريبى، والمهندس فرج لم يتحدث معى إلا بعد خبر رحيلى عن طنطا.