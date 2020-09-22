شكرا لقرائتكم الموسم الأسوأ للدراويش.. الإسماعيلي يحقق رقم سلبى جديد في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلي على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948 بعدما تلقى الفريق الأصفر الهزيمة الـ12 له بالأمس على يد إنبى بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الثامنة والعشرون للدورى ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر وأصبح قريبا من الهبوط للقسم الثانى .

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندري بجانب المصري وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبي".

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كان الإسماعيلي تلقى أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، والتي جاءت في 4 مواسم، "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج بدون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة في مسيرته.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط الإدارى بسبب قرارات إبراهيم عثمان رئيس النادى الذى قام بتغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذي يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.