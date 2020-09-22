سيد عبد الحفيظ: تركيزنا حاليا في مباراة الوداد ولم نفتح ملف اللاعبين الجدد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن تركيز النادي وجميع اللاعبين حاليًا على مباراة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع

على راديو مصر: "كل الأمور مطروحة بالنسبة للاعبين المعارين، وهناك بند يمنح الأهلي أحقية إعادة حمدي مقابل دفع مبلغ مالي، وكل تركيزنا حاليا في مباراة الوداد المغربي، لم نفتح ملف اللاعبين الجدد حتى الآن ".

وحول توقعاته لبطولة إفريقيا، قال: "هناك عدة أمور أتفاءل بها وهي تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لابد أن نعمل بجدية، لن نقصر ولن نبخل بنقطة عرق، الجميع يتمني تتويج الفريق باللقب سواء الجماهير أو مجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني".