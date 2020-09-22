رياضة | 8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 معلومات لا تعرفها عن "كارينيو" مدرب الزمالك المُنتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الأوروجواياني جوزيه دانيال كارينيو دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن تدريب الفريق الأبيض مؤخرا لتدريب فريق التعاون السعودي.

وفتح مسئولو الزمالك باب المفاوضات مع كارينيو خلال الساعات الماضية، بعد رفض البرتغالي جوسالدوا فيريرا والسويسري كريستيان جروس تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المعلومات عن المدرب جوزيه دانيال كارينيو المرشح لتدريب الزمالك:-

- كارينيو من مواليد 1 مايو لعام 1963 ويبلغ عمره 57 عامًا، كان يلعب في مركز الهجوم، ولعب معظم مسيرته الكروية في نادي مونتيفيديو واندررز الأوروجواياني، كما لعب أيضا في نادي لانس ونادي ناسيونال الذي فاز معه بكأس الإنتركونتيننتال وكأس ليبرتادوريس.

- بدأ كارينيو، مسيرته التدريبية عام 2000 بتدريب فريقه السابق مونتفيديو وندررز، ثم انتقل إلى تدريب فريق ناسيونال، موسم 2002-2003، وتولي قيادة عدة أندية منها ليجا دي كويتو الاكوادوري، وديبورتيفو كالي الكولومبي، وبالستينو التشيلي.

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- اتجه المدرب الأوروجواياني للعمل في الدوريات العربية للمرة الأولي عام 2012 وتولي القيادة الفنية لفريق النصر السعودي واستمر معه لمدة عامين حتي 2014.

- تولي قيادة فريق العربي القطري من 2014 وحتي 2015، بعدها تم اختياره لتولي القيادة الفنية لمنتخب قطر من 2015 وحتي 2016.

- عاد كارينيو إلي السعودية مجددا بعد رحيله عن تدريب منتخب قطر، وتولي تدريب 3 أندية الشباب والنصر والوحدة، وتم إقالته من تدريب الفريق الوحداوي في أغسطس الماضي بسبب سوء النتائج.

- حقق مدرب الزمالك المنتظر لقب بطولة الدوري الأوروجواياني مع فريق ناسيونال عام 2002، كما فاز بلقب بطولة دوري الدرجة الثانية مع فريق مونتيفيديو واندرز عام 2000

- فاز المدرب الأوروجواياني مع نادي النصر السعودي بلقب بطولة الدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013/2014.

- تم ترشيح كارينيو عام 2018 لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي وذلك بعد رحيل مدربه باتريس كارتيرون، ليتكرر ترشيحه مجددا العام الحالي لقيادة الزمالك وبعد رحيل المدرب الفرنسي أيضًا.