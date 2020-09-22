شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء رحيله لأتليتكو مدريد.. سواريز غاضب من إدارة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «ESPN»، إن اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسباني، غاضب جدًا، خاصة إذا لم يتم فتح المجال لرحيله عن النادي الكتالوني والسماح له بالانتقال لأتليتكو مدريد.
وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب من الممكن أن يعقد اجتماعًا مع محاميه بمؤتمر صحفي، لتوضيح العديد من الأمور.
وقال موقع «جول» العالمي إن بعض المدربين التنفيذيين في إدارة برشلونة لا يريدون مغادرة سواريز قلعة كامب نو، خاصة إذا كان المنافس في الليجا الإسبانية.
وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن سواريز أتم الاتفاقات الشخصية مع أتليتكو مدريد، بالإضافة لحديث اللاعب مع المدرب دييجو سيميوني حول موقف اللاعب في الفريق في حال الانضمام له.
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