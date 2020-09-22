شكرا لقرائتكم المركز الأولمبي يستضيف بروفات حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصرى بحضور وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات والفرق القومية بالمعادى ، بروفات حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصرى خلال الفترة المقبلة، استعداداً لإقامة الاولمبياد المقرر أقامتها يوم 12 أكتوبر المقبل بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم الرياضة .

واستضاف المركز الأولمبى بالمعادى أكثر من 6000 شاب وفتاة ضمن الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون فى تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رجال فى نسختها الـ 27 ، والتى تستضيفها مصر يناير 2021، وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى استعدادات استضافة مصر للبطولة، موضحا أن الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة.

Advertisements

وكشف أن متطوعى البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة فى إنجاح البطولة، وأن الشباب المتطوعين سيكونوا فى الخطوط الأمامية والتى ستعطى الانطباع الأول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم .

وتوافد المتقدمون للتطوع فى البطولة على المركز الاوليمبى بالمعادى على مدار أسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات، بالإضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥ سبتمبر.